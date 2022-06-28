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/707644/التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلي-يواصل-تقديم-الخدمات-الطبية-بمحافظات-الغربية-وبني-سويف-والفيوم-بالمجان

توقيع الكشف الطبي علي ٢٠٠٠ مواطن واجراء ١١ عملية قلب مفتوح

03:09 م - الثلاثاء 28 يونيو 2022

دوت الخليج

يأتي ذلك فى اطار المرحلة الثانية من مبادرة (وصل الخير٢) والتي تم اطلاقها في شهر مايو ٢٠٢٢، وتهدف لضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الاكثر احتياجاً والاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم حيث حدد التحالف الوطني واعضاءه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف والذي يقدر بـتسع مليارات جنيه إلي جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وانشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح التحالف فى بيان له ان خدمات مؤسسة صناع الخير للكشف على امراض العيون لأهالي قرى الغربية وبنى سويف تنوعت ما بين توقيع الكشف الطبى وتوزيع الادوية بالمجان تماما وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها للأهالي قريبا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لاجراءها قريبا.

وأشار التحالف الى ان جميع خدمات قافلتى صناع الخير بالغربية وبنى سويف تقدم بالمجان تماما.

وفي السياق ذاته قامت جمعية الاورمان باجراء عمليات قلب مفتوح (تغير صمام ميترالي /زرع شرايين تاجيه بالقلب) بمحافظه الفيوم للمواطنين من الوجه القبلي والصعيد، وذلك بواقع ١١ حالة بالمجان بنسبة ١٠٠٪ .

استمرار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي في تقديم الخدمات الطبية بمحافظات الغربية وبني سويف والفيوم بالمجان

ويذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.