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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707641/نقابة-العاملين-بالبناء-والأخشاب-تهنئ-الشعب-المصري-بذكرى-30-يونيو

هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، قائلة: هذه الثورة التي اتفق فيها أبناء الشعب المصري في مواجهة الجماعات الإرهابية التي كانت تسعى لجر البلاد إلى التراجع والفوضى.

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وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة: بفضل هذه الثورة المجيدة استطاعت مصر أن تضع أقدامها على طريق التقدم والبناء، والتوجه الفعلي نحو الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عبد المنعم الجمل: عمال مصر على العهد دائما في مساندة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن القوات المسلحة الباسلة كانت وستظل هي الدرع والسيف لهذا الوطن، فلم يقتصر دورها في مواجهة الإرهاب وتداعياته على الأمن القومي، ولكن كان لها دور واضح في عمليات النهضة والبناء من خلال دعمها ومساندتها المشروعات القومية الكبرى، والتي تشهد فيها مصر تقدم غير مسبوق.

وأكد الجمل، أن عمال مصر كانوا على العهد دائما في رفض أي محاولات للانقضاض على الوطن من جماعات لم تكن تسعى لغير مصلحتها على حساب المصلحة العليا لمصر وأمنها القومي.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن عمال مصر هم الأبطال الحقيقين في الجمهورية الجديدة، قائلا: فبفضل سواعدهم وإخلاصهم وتفانيهم تخطو مصر خطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتوجه عبد المنعم الجمل، بالتهنئة والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة الباسلة، على ما يقومون به من جهد للحفاظ على الدولة وصون مقدراتها، مؤكدا أن عمال مصر يقفون صفا واحدا إلى جانب الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة على الساحة العالمية في كافة المجالات.