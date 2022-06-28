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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707635/الآن-موعد-نتيجة-الدبلومات-الفنية-التجارية-2022-بالاسم-فقط

يتبقى أيام قليلة، للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022، بعد قرابة شهر من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الدبلومات الفنية التجارية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بجميع نوعياتها بمحتلف نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، وكذلك نتيجة امتحانات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 بالاسم فقط

ومن جانبه، حسم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، الموعد النهائي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022

وفي تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 الأسبوع المقبل أو مطلع شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.

وسيتم إتاحة نتيجة البدلومات الفنية إلكترونيا، عبؤ البوابة المخصصة للتعليم الفني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد ساعات من اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكترونيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع وزارة التربيةو التعليم ، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية التجارية 2022 الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، عبر الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/.

بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022، سيتاح للطلاب الدخول على بوابة التعليم الفني، و إدخال رقم الجلوس و الضغط على كلمة عرض النتيجة، ثم يتم إعلان النتيجة النهائي إمتحانات الدبلومات الفنية 2022، بجميع نوعياتها

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.