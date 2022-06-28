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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707631/الصحة-عيادات-البعثة-الطبية-المصرية-موجودة-بفنادق-إقامة-الحجاج-المصريين-على-مدار-الـ24-ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء عمل البعثة الطبية المصرية للحج، وتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

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