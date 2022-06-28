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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707630/الآن-رابط-الاستعلام-عن-التأشيرة-برقم-الجواز-٢٠٢٢

رابط الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، تصدر محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل، حيث يرغب الكثير ممن هم ضمن قرعة الحج، في الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز، لمعرفة مدة التأشيرة وصلاحيتها وكافة التفاصيل المتعلقة بها قبل الذهاب لأداء مناسك فريضة الحج.

الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز ٢٠٢٢

وينشر موقع دوت الخليج، رابط الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، وخطوات الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز، من خلال منصة التأشيرات الخاصة بموسم الحج 2022.

منصة التأشيرات للاستعلام عن تأشيرة الحج

تزايدت معدلات البحث عن منصة التأشيرات الخاصة بالاستعلام عن تأشيرات الحج واستخراج تأشيرات الحج، حيث أطلقت المملكة السعودية، منصة «إنجاز» أو منصة التأشيرات، في إطار سعيها للتحول الرقمي، وإتاحة كافة الخدمات إلكترونيًا لحجاج بيت الله، خاصة أثناء جائحة كورونا، تسهيلًا على المواطنين للاستعلام عن تأشيرات الحج والزيارات العائلية وعدة خدمات إلكترونية أخرى.

رابط الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

وفرت المملكة السعودية، رابطا إلكترونيا للتسهيل على المواطنين وحجاج بيت الله الحرام، الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز، بالإضافة لعدة خدمات أخرى، منها معرفة طلب الدعوة والزيارات العائلية والاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات والحج، من خلال هذا الرابط من هــــنـــا.

خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للتأشيرات التي أتاحته المملكة العربية السعودية للمواطنين من هــــنـــا.

2- الذهاب لقائمة الاستعلام.

3- إدخال نوع الاستعلام، اختيار طلب تأشيرة.

4- إدخال رقم الطلب الخاص بالتأشيرة.

5- إدخال رقم جواز السفر الخاص بك.

6- إدخال رمز التحقق.

7- الضغط على استعلام لإظهار نتيجة التأشيرة الخاصة بك وكافة التفاصيل.