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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707608/قبل-عيد-الأضحى-أسعار-اللحوم-والأضاحي-اليوم-في-مصر

زادت عمليات البحث مؤخرًا من أجل الاستعلام عن أسعار اللحوم والأضاحي اليوم، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بنحر الأضاحي، باعتبارها سنة نبوية مؤكدة.

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم في مصر

وفي هذا الإطار، كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن استمرار عمل شركات الجملة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين خلال أول وثاني وثالث أيام العيد، ونوه بوجود 39 شادرًا على مستوى الجمهورية لتوفير الخراف الحية لتغطية كافة المحافظات.

وأعلن وزير التموين عن تخفيض اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية إلى 85 جنيهًا، معلنًا عن سعر وأضاف سعر كيلو اللحم الضاني بـ 130 جنيهًا.

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج أسعار اللحوم قبل العيد، والتي جاءت كالتالي:

- يتراوح سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

- فيما وصل كيلو اللحم الكندوز الكبير 152.14 جنيه

- وصل سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.

- وصل سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

- وصل سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 147.5 جنيه.

- وصل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143 جنيهًا

- وصل سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 130إلى 180 جنيها

- وصل سعر كيلو الكبدة ما بين 150 إلى 180 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.05 جنيه

- وصل سعر كيلو كباب الحلة من 145 إلى 165 جنيها.

أسعار اللحوم قبل العيد

أما بالنسبة لأسعار اللحوم الحية بالأسواق فجاءت كالتالي:

- كيلو اللحم الجاموسي 72 جنيها بدلا من 66 جنيها للأنواع السوبر.

- كيلو إناث الجاموس لغرض اللحم 65 جنيها للكيلو القائم.

- كيلو إناث الأبقار لغرض اللحم تتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو القائم.

- كيلو العجالى السوبر 80 جنيها بدلا من 74 جنيهًا.

سعر الضأن

أما بالنسبة لسعر الضأن فجاء كالتالي:

- سعر كيلو الأغنام القائم يسجل 90 جنيها للأنواع البلدية. - سعر كيلو الخرفان البرقي 98 جنيها. - ذكر الماعز 105 جنيهات للكيلو. - الرأس تتراوح بين 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

أسعار اللحوم قبل العيد

أسعار اللحوم قبل العيد.. يشار إلى أن السعر دائما يكون مختلفا تماما بالنسبة لكيلو اللحم العجالي، والذي سجل خلال الأيام الماضية ما بين 70 و75 جنيها، وفي الغرفة التجارية يتراوح سعر الضأن المناسب للأضحية بين 4000 و5000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عجول الأضحية بين 20 و25 ألف جنيه.

أما بالنسبة لأسعار العجول فتتراوح ما بين 17 ألف و35 ألف جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه، أما سعر الماعز يبدأ في السوق من قيمة 14 ألف جنيه وحتى 4500 جنيه مصري، فيما يتراوح سعر الخروف ما بين 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.