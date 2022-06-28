انت الان تتابع تفاصيل خبر امتحانات الثانوية العامة.. إصابة مراقب بغيوبة سكر بإحدى اللجان فى طنطا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707607/امتحانات-الثانوية-العامة-إصابة-مراقب-بغيوبة-سكر-بإحدى-اللجان-فى-طنطا

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى ، برئاسة محمد سيف النصر، يفيد تعرض المعلم محمد علام محمد مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية التابعة لإدارة غرب طنطا منتدب من المحلة الكبري التعليمية بهبوط بالدورة الدموية.

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وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين ، ان المعلم محمد علام محمد ، أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى الطوارئ بطنطا ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بغيوبه نتيجة هبوط السكر بالدم،وتم عمل اللازم له وحالته الصحية مستقرة حالياً.

وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد ، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، من خلال أسئلة وإجابات على "البابل شيت" وفقا لأسئلة نظام التقييم الجديد للثانوية العامة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بمراعاة الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد الامتحانات، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبحسب جدول الامتحانات، اذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل