انت الان تتابع خبر محمود التهامي شمتان في استقالة هاني شاكر: كنت أتمنى أقاضيك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتب محمود التهامى ” الفنان هاني شاكر كنت أتمني أن أقاضيك وأنت نقيب الموسيقيين فالفارس لا يواجه خصمه وهو مترجل عن فرسه، وكنت أتمني أن يكمل هذا الخصام وأنت نقيب الموسيقيين، لك مني كل التقدير كفنان كبير بعيد عن النقابة .

وتابع ” وإن شاء الله مستمر في مواجهة الفساد مع نقابة المهن الموسيقية وحقي لسه مارجعش وهاخده من سكرتير عام النقابة ولجنة العمل بأسوان، وكل من سولت له نفسه في المساس باسمي واسم عائلتي.

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أعلن استقالته على الهواء، قائلا:” أعلن استقالتي من منصب نقيب المهن الموسيقية”.

وقال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر :”: من خلالك أقدم استقالتي على الهواء بعد الفترة التي قدمتها “.

وأضاف هاني شاكر:” انا في قمة حزني بسبب ما حدث في النقابة اليوم في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش”.

وتابع هاني شاكر:” قرار استقالتي نهائي”، وتوجه الإعلامي عمرو اديب بالشكر لهاني شاكر على ما قدمه للنقابة.