انت الان تتابع خبر متى العيد الكبير 2022 .. الإفتاء توضح اليوم بدقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المقرر أن يكون يوم الأحد (9 يوليو) هو تاريخ العيد الكبير 2022 ، حيث من المقرر أن تحسم دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى 2022 في مصر ، باستطلاع هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم غد الأربعاء 29 يونيو لعام 2022م، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30 يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويبدأ ذي الحجة يوم الجمعة (1 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو أول أيام عيد الأضحى 2022 م، حيث يبدأ من مساء السبت 9 يوليو حتى مساء الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 م.

متى العيد الكبير 2022

و ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الأضحى 2022 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1443 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء بعد القادم 29 يونيو لعام 2022م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد إجازة العيد الكبير

تبدأ من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق السبت 9 يوليو 2022، وحتى يوم الأربعاء رابع أيام العيد الموافق 13 يوليو 2022، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة العيد الكبير ، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الجمعة وحتى الأربعاء.