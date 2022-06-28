عاجل.. حالة الطقس في الإسكندرية الآن… الجو حار نار والرطوبة عالية

انت الان تتابع خبرعاجل.. حالة الطقس في الإسكندرية الآن… الجو حار نار والرطوبة عالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الارصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس في الإسكندرية الآن، وهي انه يكون شديد الحرارة والرطوبة تكون مرتفعة في العديد من الأنحاء المختلفة، وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع المواطنين حالياً.

حالة الطقس في الإسكندرية الآن حار كثيراً

وأعلنت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار في النهار على محافظة الإسكندرية، وهذا بسبب تعرض البلاد إلى منخفض الهند الموسمي، وتسجل الحرارة 30 درجة مئوية، وأيضاً يحدث ارتفاع الرطوبة التي تؤثر على الطقس بشكل سلبي في كافة الأوقات.

الطقس غداً الثلاثاء بالإسكندرية

ويحدث سطوع لأشعة الشمس في الإسكندرية في صباح غداً الثلاثاء، ويحدث ارتفاع للرطوبة وهذا ما ينتج عنه زيادة الإحساس بالحرارة الشديدة فيها، ولكن في الليل يكون الطقس معتدل على عروس البحر المتوسط، ووتصل درجة الحرارة الصغرى فيها لـ 22 درجة مئوية، وحالياً يشعر الجميع بالحر الشديد بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها.