عاجل.. تحذير من رسالة نصية تسرق الأموال.. كانت هتسرق من مواطن 94 ألف جنيه

انت الان تتابع خبر عاجل.. تحذير من رسالة نصية تسرق الأموال.. كانت هتسرق من مواطن 94 ألف جنيهوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من الطربق الاحتيالية التي يستعملها الكثير من النصابين للإيقاع بضحايهم، ومن أهم هذه الطرق إيهام الضحية برسائل خادعة يوجد بها روابط مشبوهة، وانه بمجرد الدخول على الرابط تسرق حسابات الضحية وبياناتها الشخصية، وفي بعض الأحيان يقومون بالإستيلا على اموال حسابهم البنكية، وهذا يشكل خطورة كبيرة على الجميع.

تحذير من رسالة نصية تسرق الأموال على الهواتف

وحرص أحد الأشخاص على توجيه رسالة تحذيرية عاجلة للجميع من رسالة نصية خطيرة جداً يخدعم من خلالها اللصوص لسرقتهم بدون ان يكتشفوا هذا، وكان يفقد بسببها 94 ألف جنيه، وتم التشديد على أهمية فحص الأرقام التي ترسال الرسائل سواء كانت نصية أو من خلال العديد من التطبيقات.

رسائل تسرق أموال جميع المواطنين

ويؤكد أحد العلماء أنه وصلت له رسالة من ابنه تقول “مرحباً يا أبي هذا هو رقمي المؤقت أستخدم جهازًا قديمًا حتى يتم إصلاح هاتفي”، وطلب الأبن يرسل له والده مبلغ من المال حتى يصلح رقمي المؤقت أستخدم جهازًا قديمًا حتى يتم إصلاح هاتفه المكسور، وكان الأب سوف يقع في الخدعة ويدفع 5000 دولار للنصاب وهو ما يعادل 94 ألف جنيه مصري، ولكنه أدرك ما حدث.