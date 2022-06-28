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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707627/رئيس-محلية-النواب-يطالب-وزارة-التعليم-بالتنسيق-مع-محافظة-البحيرة-لحل-مشكلة-مدرسة-بالمحافظة

طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بالعمل علي التنسيق مع محافظة البحيرة والنائب أحمد الشيشني من أجل إعداد تقارير وموافاة اللجنة به فيما يخص حل مشكلة مدرسة مؤجرة بقرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج

رئيس محلية النواب يطالب وزارة التعليم بالتنسيق مع محافظة البحيرة لحل مشكلة مدرسة بالمحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارةالمحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة والتي ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب بشأن العمل علي تخصيص مساحة 5000 متر مربع مقام علي جزء منها مدرسة يتم تخصيص المساحة المبني عليها المدرسة لوزارة التربية والتعليم وباقي الأرض فضاء يتم تخصيصها للنفع العام لإقامة مكتب بريد وسجل مدني وموقف عمومي وسوق تجاري ومبني للخدمات المتكاملة.

وقال النائب أن الأرض وهي مملوكة جميعة شباب الخريجين بالمحافظة ومن الممكن أن تعود الأرض لأصحابها وبالتالي نجد الطلاب في الشارع وطالب بتخصيص الأرض لوزارة التربية والتعليم خاصة وأن الوزارة لا تستطيع رفع كفاءة المدرسة أو تطويرها أو إضافة مبني عليها إو اقامة السور لأنها ليست ملك لها.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء 400 مدرسة جديدة بالمحافظة خلال الـ 3 سنوات الاخيرة وهو ما حقق علي أرض الواقع انجازا كبيرا وكذلك تقليل للكثافة بالمدارس وفيما يتعلق بالأرض المشار إليها هي أرض ملك شباب الخرجين وهذه الجمعية تقوم بأعمال متميزة وتخدم المحافظة وتعمل علي تشغيل الشباب.

و وعد المحافظ، بأن تستمر المدرسة كما هي، قائلا: لن تعود لأصحاب الملك وستستمر مدرسة وهذا وعد مني بذلك ولو اضطر الأمر لعمل عقد طوال الحياة بأجر رمزي للمنفعة العامة لوزرة التربية والتعليم بالمساحة المقام عليها المدرسة ستعمل ذلك ولكن قرار التخصيص أمر صعب الآن، مشيرا إلي أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية لديها العديد من مساحات الأراضي داخل البحيرة وعليها أن تقوم بالبناء عليها.

وأشاد بأهالي محافظة البحيرة، والذين تبرعوا بالكثير من الأراضي لإقامة المدارس وإنشائها.

كما كشف المحافظ، عن تخصيص المحافظة لمساحة 110 متر مربع لاقامة سجل مدني وكذلك مساحة متساوية لاقامة مكتب بريد لخدمة القرية والقري المجاروة لها كما أن هناك موقف عمومي علي اعلي مستوي بالمنطقة.