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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707626/المشدد-10-سنوات-لـ-34-متهم-والسجن-15-عام-لـ-11-أخرين-في-قضية-كتائب-حلوان

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على 215 متهم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

المشدد 10 سنوات لـ 34 متهم

وعاقبت المحكمة كلا من ثروت محمد، وأسامة السيد، ووائل جودة، وعبدالرحمن عادل، ومحمود رجب، وصلاح الدين عادل، وأحمد حمدي، ومحمد جمعة، وأحمد عادل، وأحمد محمد، وطه محمد، ومحمد أحمد عبدالمجيد، ومحمد شحاتة، وأحمد سيد علي، ومحمد سيد محمد، ومحمد شعبان، ومجدي خليفة، ومحمد ممدوح، وعمرو شحاتة محمد، ويوسف شريف، ومصطفى محمد، وعمر رمضان، وهمام عبدالرحمن، وحارس عبدالرحمن، وخالد حسن، ويوسف أحمد، ومحمد أحمد عيد، وإسماعيل فوزي، ومحمد شعيب، ومحمد صلاح محمود، ومحمد سيد، وأحمد سعد منصور، ويونس سيد، ومحمود حسن، بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند اليهم.

السجن 15 سنة لـ 11 متهم

وعاقبت المحكمة كلا من أحمد مصطفى، ومحمد حسني، وعبدالله كرم، وأحمد رجب أحمد، ومحمد زكريا، ومحمد شعبان محمود، وعبدالرحمن سيد، وعبدالله حسين، ومحمود عبدالرحمن، وإسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير، بالسجن 15 سنة عما أسند اليهم.

المشدد 15 سنة لـ 53 متهم

وعاقبت المحكمة كلا من خالد محمد، وخالد محمود، وأسامة حسام، وأحمد جمال، وأيمن أحمد، ومحي الدين محمد، وأشرف وحيد، وأحمد محمد، وهيثم زهدي، وأحمد محمد الصعيدي، وعبدالرحيم مبروك، وأحمد كمال أحمد، ونصر الدين سيد، وايمن محمد، وعلي محمود محمد، وأحمد محمد حسن البنا، وأحمد طارق، ومحمود عطا، وبهاء الدين أحمد، وصهيب عماد، ورجب علي، وعلي غنايم، ومحمد أحمد نصار، وعلاء محمد، وعلياء نصر الدين، ومحمد السيد، وعبدالرحمن عادل، ومصطفى محمود، وسليمان محروس عثمان، وحسام البكري، ومحمود البيومي، وأحمد ابو السبح، ويوسف حسن، ونبيل فتحي، وعبدالرحمن إبراهيم، وناصر سيد، وعمار حسن، ومحمد محمود الغنيمي، وياسر أحمد، وصهيب محمد، ورمضان أحمد، ومحمود فراج، وأنس محمد، وماهر حربي، ومحمد مصطفى، وعادل سالم، ومحمد حسن، وأحمد حنفي، وخالد رجب، وعادل محمد، ومحمد أحمد عبدالفتاح، ومحمود عطية، وبلال محمد، بالسجن المشدد 15 عام.

السجن المؤبد لـ 56 متهما

وعاقبت المحكمة كلا من حسين زكي، ومحمود فواز، وأحمد الدالي، وأحمد عبدالبديع، وحسن محمد، وراشد عبدالله، ومحمود قدري، وأحمد سعد، وحسين رمضان، وسعيد مسعد، وخالد محمد، وأشرف علي، وعاطف علي، وبدر محمد، ومحمد عبدالجليل، ومصطفى عمار، ومحمد صبيح، وعمر عبدالرازق، وعبدالله محمود، ومحمد جمال، ومحمد سيد، ومعاذ زكريا، وعبدالرحمن السيد، وحسين محمد، ومحمد عرابي، ويوسف نبيل، وعاشور توفيق، ومحمد فرج، وعادل الحسيني، وعدي عيد، وأحمد بلال، وسعيد صلاح، ومحمد عرفة، وعمر عباس، ومحمود أحمد، ومحمد محمود، ومحمود سليمان، وإسلام كمال، ومحمد علي، ومحمد إبراهيم، وأحمد محسن، وأحمد جنيدي، ومحمود بكري، وعمر عبدالرؤوف، وأحمد محمد، وعبدالرحمن مبارك، وحسين محمد، ووليد سعيد، ومصطفى جمعة، وهشام علي، ومحمد صابر، ومحمد مبارك، ورمضان السيد، وأيمن سيد، ومحمود محمد فتحي، ونادي فراج، بالسجن المؤبد.

الإعدام لـ 10 متهمين

وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالإعدام شنقا وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأنهم، وذلك في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

أسماء المتهمين

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من يحي السيد، ومجدي محمد "فونيا"، ومحمود عطية، وعبدالوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم، ومصعب عبدالحميد، وعبدالله الشرقاوي، وعبدالرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

المستشار محمد شيرين فهمي

أستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، كلمته قبل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ" صدق الله العظيم.

إرسال أوراق المتهمين للمفتي

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، حيث كانت الحكمة قد أصدرت قرارها في جلسة 30 يناير بإرسال أوراق الدعوى إلي فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية بأمر عقوبة المتهمين الذين ثبتوا إرتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهم يحي السيد، ومجدي محمد "فونيا"، ومحمود عطية، وعبدالوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم، ومصعب عبدالحميد، وعبدالله الشرقاوي، وعبدالرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

رأى المفتي

وقد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنا أن الجرم بشأن المتهمين قد ثبت وتأيد شرعا في حقهم وذلك بمقتضى اقرار المتهمين على بعضهم البعض الصحيحة لثابتة بالتحقيقات وأن الجرائم كافية لإثبات الجرم بحقهم جميعا.

إرتكاب جرائم القتل

وأنه من المقرر أن الحرابة هي أن يخرج جماعة لهم قوة يستخدمونها زريعة لارتكاب جرائم القتل وشك عصب الحكام بغاية الاجرام وقد أوجبت الشريعة عقوبة لهذه الحرابة أو عقوبة المتآمرين على أمن الناس في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" صدق الله العظيم.

الإفتاء

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، وقد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهمين مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله المبين في آية الحرابة ألا وهو القتل حد حرابة، ويكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم، وأن غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وأنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الجميع ليكون ردعا.

إحالة المتهمين

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.