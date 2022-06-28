انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد عاطف يتقدم ببلاغ للرقابة ضد نقابة الموسقيين: "مش عشان موظف اتجابله هدية نفسد الذوق العام" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707624/محمد-عاطف-يتقدم-ببلاغ-للرقابة-ضد-نقابة-الموسقيين-مش-عشان-موظف-اتجابله-هدية-نفسد-الذوق-العام

تقدم الشاعر محمد عاطف، مؤلف أغنية “حاجة مستخبية” ببلاغ للرقابة الإدارية ضد نقابة المهن الموسيقية لما يحدث بها في الفترة الأخيرة من فساد وإفساد للذوق العام وفقا لما صرحه الفنان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بلاغ محمد عاطف ضد نقابة الموسيقين بعد حصول حسن شاكوش على كارنيه النقابة

وكتب محمد عاطف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ بلاغ عاجل لرجالنا الشرفاء في هيئة الرقابة الإداريه، نقابة الموسيقيين محتاجة تحقيق عاجل وفوري لما يدور من تحايل من الشئون القانونية للنقابة، وفساد واضح من بعض أعضاء مجلس الإدارة”.

وتابع: “مش عشان موظف يتجاب له هدية ولا يتعزمله في سهرة يتم إفساد الذوق العام لـ مصر ولشعوبنا العربيه كلها، الموضوع ميخصش الموسيقيين وأسرهم بس، ولحضراتكم جزيل الشكر”.

محمد عاطف يهاجم حسن شاكوش بعد اتهامه بسرقة لحن حاجة مستخبية

وكان قد هاجم محمد عاطف حسن شاكوش بعدما اتهم حماقي بأنه سرق لحن أغنيته من أغنية “حاجة مستخبية”: “حسن شاكوش طلع امبارح مع الأستاذ عمرو اديب بيقول إن حاجه مستخبيه مسروقة من لحن تركي، وده غلط في حق الملحن مدين وفي حق الموزع أحمد إبراهيم، أحب أوضح بس أن الغنوه تم إعادة نشرها بعدها بفترة كبيرة من مطربة تركيه وأنهم في تركيا محترمين استأذنوا الأول، وتم تعويضى شخصيًا كشاعر أدبيًا وماديًا".

إقرأ أيضا: وفاء عامر لـ هاني شاكر بعد استقالته: “أنت لست الخاسر بل أصحاب الصوت النشاز”

وتابع محمد عاطف في حديثه: عارف يعنى أيه يتكتبلك شكر خاص باسمك في ألبوم باللغه التركية، مش حراميه ولا عندهم قلة ذوق. ونجاح كلماتك وأن غنوتك عدت غنوة حماقى ( اللى فاهم مزيكا كويس أوى) وعملت مليار مشاهده مش عشان أنت اسطورة الجيل، عشان الناس لقت لحن حافظاه وبتحبه عليه كلام ممنوع والممنوع مرغوب (خمور وحشيش)".

تصريحات حسن شاكوش عن سرقة حماقي لـ حاجة مستخبية

وكان قد قال حسن شاكوش عن سرقة أغنية بنت الجيران من حماقي خلال حلوله ضيف على برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب: “بنت الجيران بتاعتي هو حماقي ماله ومال بنت الجيران، حماقي كان عامل جاب 16 مليون وقالو اننا سرقين بتاع حاجة مستخبية لحنها تركي مضروب وبنقسم الفلوس على الـ 3شركات.

وأكد حسن شاكوش: “بنت الجيران كان مبصوص فيها فجابت 100 ألف دولار بس”.