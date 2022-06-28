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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707623/قبل-تعيين-ريكاردو-سواريس-تشكيل-الجهاز-الفني-لـ-الأهلي

اقترب النادي الأهلي، من الإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع البرتغالي ريكاردو سواريس، مديراً فنياً جديداً للفريق خلفاً لـ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل مؤخراً عن الفريق بعد فسخ التعاقد مع إدارة الأحمر بالتراضي.

ونشر نادي فيسنتي الفريق السابق لمدرب الأهلي الجديد، بياناً أعلن فيه فسخ التعاقد مع سواريس، ورحيل مساعديه في الفريق، وذلك تمهيداً لانتقاله لتدريب النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة عامين، وسيقوم النادي الأهلي بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ نحو 250 ألف دولار.

تشكيل الجاهز الفني لـ النادي الأهلي:

_ريكاردو سواريس مديرًا فنيًا.

_سيد عبد الحفيظ مديرًا لجهاز الكرة.

_سامي قمصان مدرب عام.

_موريسيو فاز مدرب مساعد.

_فاولو لوبو مدرب حراس المرمى.

_راؤول فاريا محلل أداء.

بيدرو جيمارايش مخطط أحمال.

أحمد أبو عبلة طبيبًا للفريق.

سمير عدلي مديرًا إداريًا.

ومن المتوقع وصول المدرب الجديد للقلعة الحمراء، يوم الخميس المقبل حسبما اعلن شوبير في برنامجه المذاع صباحاً، على راديو “أون سبورت”، وبعدها سيعلن الأهلي بشكل رسمي تعيينه كمدرباً جديداً للفريق.

من هو ريكاردو سواريس

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.