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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707622/وفد-مشروعات-النواب-يستمع-لتجارب-أصحاب-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-الحاصلين-علي-رخصة-توفيق-الأوضاع-بدمياط

استمع وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الذى يزور محافظة دمياط اليوم، إلى تجارب عدد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحاصلين على رخصة توفيق الأوضاع المؤقتة لمدة 5 سنوات، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، وبحضور أعضاء الوفد البرلمانى برئاسة النائب محمد كمال مرعى، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

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دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ومن ناحيته وجه النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بضرورة دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتسيق العمل بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات من أجل تذليل العقبات التى تواجه صغار المستثمرين وتوفيق أوضاعهم، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب لترتيب لقاءات مع المستثمرين بالمجمعات الصناعية، قائلا: "مسألة توفيق الأوضاع تحتاج إلى تكرار واستمرارية".

جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قانون تنمية المشروعات

وأوضح ممثل مصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات هدفه الأساسى دمج الاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن 24 وزارة شاركت فى إعداد مشروع القانون، منوها إلى أن القانون يعتمد أسلوب محاسبة مبسط للضرائب، حيث استحدث ضريبة قطعية على حجم الأعمال، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة والضرائب العقارية لمدة 5 سنوات، واستيراد المعدات بنسبة 2%، إلى جانب حوافز غير ضريبية تضمن استرداد قيمة الأرض المقام عليها المشروع واسترداد قيمة ترفيق الأراضى.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم نواب دمياط، إيفلين متى، ضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى