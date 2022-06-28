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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707621/البنك-الاهلى-المصرى-يوفر-قرض-بـ-3-مليون-جنيه-لو-موظف-قدم

أعلن البنك الاهلى المصرى عن توفير قرض بقيمة 3 مليون جنيه للموظفين، في إطار قروض البنك الاهلى المصرى المختلفة والتى يقبل على أخذها من عملاء البنك الاهلى المصرى من مختلفة المحافظات فهو يمتلك أكبر شريحة من العملاء على مستوى الجمهورية، ويوضح دوت الخليج شروط قرض الموظفين من البنك الاهلى المصرى وأدق تفاصيله.

البنك الاهلى المصرى

يتميز قرض الموظفين من البنك الاهلى المصري بعددًا من الأمور التى يمكن رصدها من خلال الآتي:

- تصل قيمته لـ 3 مليون جنيه.

- يكون بضمان تحويل الراتب أو القسط.

- تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- فائدة تنافسية.

- فترة سداد القرض الشخصي للموظفين من البنك الأهلي إلى 12 سنة كحد أقصى.

- تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

- قرر خفض أسعار الفائدة على القروض بواقع 1%.

شروط البنك الاهلى المصرى على قرض الموظفين.. والأوراق المطلوبة

- مفردات مرتب.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- لا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.