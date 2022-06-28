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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707619/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-ينفذ-مشروع-طبي-لمكافحة-العمى-والأمراض-المسببة-له-في-سيئون

المركز يدشن حملة طبية لجراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال بالمكلا باليمن..

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

دوت الخليج وقام الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بد الحملة بإجراء 387 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض ( الفاكو )، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الطبية التطوعية في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 18 عملية جراحية، منها 5 عمليات جراحة عامة، و13 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع طبي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في سيئون وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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