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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707617/النائب-أحمد-مهنى-مهنئا-السيسي-بمناسبة-الاحتفال-بذكرى-ثورة-30-يونيو-استعادت-الهوية-المصرية

هنأ النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى بحلول ذكرى الثلاثين من يونيو، والتي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها.

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ثورة 30 يونيو ستظل رمزا لصمود وإرادة المصريين

وأكد أحمد مهنى، أن ثورة 30 يونيو حمت المنطقة من التفتيت، وحافظت على المنطقة العربية بل والشرق الأوسط من مخطط التقسيم، ومن حزمة من المؤامرات التى كانت تُحاك للمنطقة بالكامل، كما أنه تاريخ استعادة الهوية المصرية وتاريخ للخلاص من كابوس تاريخي كاد يعصف بالدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل رمزا لصمود وإرادة المصريين، لافتا إلى أنها تجسيد حقيقي للثورة الشعبية شارك فيها جميع أفراد الشعب في محاولة لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية؛ وأن ما حدث بعد ثورة 30 يونيو كان التحدي الأكبر بعد حالة الفوضى التي تعرضت لها مصر من تهديدات إرهابية وتخريب وانعدام الأمن والاستقرار.