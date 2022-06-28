انت الان تتابع تفاصيل خبر البابا تواضروس يزور مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707615/البابا-تواضروس-يزور-مشيخة-الأزهر-لتقديم-التهنئة-بعيد-الأضحى-المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئته وكافة المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج

وأعرب البابا تواضروس، والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين له موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار وأن تكون هذه المناسبات دائما وسيلة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن.

من جانبه، عبر فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني وتنسيق الرؤى والجهود لمواجهة ما يتعرض له المجتمع المصري من هجمات شرسة علي الأخلاق والقيم وسلوكيات منحرفة لم نكن نسمع عنها في السابق .

البابا تواضروس يزور مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

حضر اللقاء الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.