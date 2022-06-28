انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 يوليو.. أشرف زكي يجتمع مع إحدى الشركات لتنظيم جنازة الفنانين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707614/5-يوليو-أشرف-زكي-يجتمع-مع-إحدى-الشركات-لتنظيم-جنازة-الفنانين

تعاقدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي مع إحدى الشركات الكبرى لتنظيم جنازات الفنانين، منع للفوضى التي تحدث في كل جنازة خاصة جنازات النجوم الكبار.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تعاقد أشرف زكي مع شركة لتنظيم جنازة الفنانين

وتعقد نقابة المهن التمثيلية مؤتمر صحفي في يوم 5 من شهر يوليو المقبل برئاسة الدكتور أشرف زكي ووممثل شركة تنظيم الجنازات ليكشفان خلاله تفاصيل تعاونهم وخطتهم لتنفيذ ما سيعلنون عنه للحد من الفوضى في جنازات النجوم.

من ناحية أخرى، تقدم نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر بإستقالته عن منصبه في النقابة بسب الجدل الذي حدث مساء امس الإثنين في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش، مؤكدا أن هذا قرار لا رجعة فيه وأن ما حدث في النقابة أزعجه بشدة.

أشرف زكي يناشد هاني شاكر بالتفكير في القرار

وعلق أشرف زكي على الأمر، فقال: "لو أنت سبت النقابة كده، يبقى النقابة دي انتهت، النقابة دي أمانة في رقبتك، أنا أرجو من حضرتك أنك تاخد إجازة، وبعد العيد لنا قعدة، والقضية أن النقابات هتضيع كده، إحنا ما صدقنا نقابة الموسيقيين يجي لها نقيب زي هاني شاكر”.

ورد هاني شاكر على أشرف زكي، فقال: "ما أوعدكش أن هيكون في قرار أخر غير الاستقالة، واعتقد أن الجمعية العمومية متفهمة موقفي، وإن شاء الله يجي نقيب يهدي الدنيا والحال أكتر ويعمل إنجازات أحسن من كده"، ليطالبه أشرف زكي مترجيا: أنت بتكمل دور أم كلثوم وعبد الوهاب، كل اللي بطلبه منك قدم استقالتك وسيبها وبعد العيد لنا جلسة، محدش هيضغط عليك.

أشرف زكي في الاختيار 3

جدير بالذكر أنه شارك الفنان أشرف زكي في مسلسل الاختيار 3 بجانب كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.