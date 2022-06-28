انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ البحيرة باجتماع محلية النواب: المناطق الصناعية بالمحافظة نجحت في خفض معدل البطالة من 11% لـ 3% حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707613/محافظ-البحيرة-باجتماع-محلية-النواب-المناطق-الصناعية-بالمحافظة-نجحت-في-خفض-معدل-البطالة-من-11-لـ-3

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة يتواجد بها منطقتين صناعيتين كبيرتين الأولي في منطقة وتبلغ مساحتها 498 فدان وتم تقسيمها إلى 890 قطعة تم تخصيص 474 قطعة وباقي 416 قطعة لم يتم تخصيصهم لأي من الأفراد أو رجال الأعمال وهو ما يعني أن لدينا فرص لأي فرد يتقدم لتخصيص تلك القطع.

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المناطق الصناعية

وأضاف آمنة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أ ن المنطقة الصناعية الثانية تتواجد في حوش عيسي وتبلغ مساحة تلك المنطقة 341 فدان باجمالي 459 قطعة تم التخصيص منها 127 قطعة للمستمثرين وباقي 368 قطعة تم طرحهم للتخصيص.

وتابع محافظ البحيرة: المحافظة تعج بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيها ومن غير المنطقي أن يكون هناك قطع ومساحات بالمناطق الصناعية لم يتقدم عليها أحد ونقوم بإنشاء مناطق صناعية جديدة في دمنهور و المناطق الصناعية تحتاج لأموال كثيرة للترفيق وغير ذلك .

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

و استكمل: وجود مناطق صناعية في كل من وادي النطيرون وحوش عيسي ادي الي خفض البطالة بالمحافظة من 11 ٪؜ الي 3 ٪؜ خاصة وان فرص العمل اصبحت متوفرة في ظل مشروعات حياة كريمة والتي انفق عليها اكثر من 40 مليار جنية بالمحافظة كما قامت المحافظة بالاستثمارات بلغت 80 مليار جنيه.

وتابع آمنة: المحافظة يتمتع بشكبة طرق جيدة جدا ومن السهل التنقل بين مراكزها وقرها وهو ما يجعل خطوط الربط متوفرة وكشف المحافظ عن وجود مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوش عيسي قامت ببنائه القوات المسلحة وتبلغ مساحة الوحدة فيه 48 متر مربع ويضم المجمع 864 وحدة كما تم انشاء محطة كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والمجمع بحوش عيسي بتكلفة 40 مليون جنيه.

و كشف محافظ البحرة، خلال رده علي طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحوفي بشان انشاء منطقة صناعية بدمنهور عن تخصيص مقر دائم لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة لخدمة المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.