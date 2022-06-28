البابا تواضروس يهنئ الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:35 مساءً -

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة فضيلته وكافة المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب البابا تواضروس، والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار وأن تكون هذه المناسبات دائما وسيلة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن.

من جانبه، عبر الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لقداسته وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني وتنسيق الرؤى والجهود لمواجهة ما يتعرض له المجتمع المصري من هجمات شرسة علي الأخلاق والقيم وسلوكيات منحرفة لم نكن نسمع عنها في السابق .

حضر اللقاء فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.