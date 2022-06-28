الداخلية تطلق خدمة الحصول على وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.
فقد تم إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (من هنا).
يأتى ذلك استمرارا لتطوير وتحديث جميع جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.
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