فرحة بين طلاب الثانوية بقنا: امتحان اللغة الفرنسية سهل وبسيط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهدت اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة فى محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة، عقب أدائهم امتحان مادة اللغة الفرنسية، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وبسيطًا، وفى مستوى الطالب المتوسط.





وقال محمد هانى، طالب بالصف الثالث الثانوى، إن الامتحان لم يكن به أى مشاكل، ولا يحمل أى تعقيدات ومتناسب مع الوقت وكان فى مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف محمود علامى، طالب بالصف الثالث الثانوى، ان امتحان اللغة الفرنسية كان أسهل وأبسط بكثير من امتحان اللغة العربية، والذى يعتقد سليم بأنه سيضيع كثيرا من مجهودات الطلاب.

وأشار مينا عادل، طالب إلى أن امتحان اللغة الفرنسية فى منتهى السهولة، والوقت كان كافيا، مع وجود بعض الأسئلة التى تقيس مهارات الطالب، خاصةً فى القطعة والترجمة، ولكن فى المجمل كان مباشر جدا فى جميع الأسئلة.

من جانبه أوضح الدكتور صبرى خالد، أن الطلاب أدوا اليوم الامتحان فى مادة اللغة الفرنسية، وهى ثانى امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة.

وأكد أن الأيام الأولى التى أدى فيها الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء لم تشهد أى تجاوزات، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة سير الامتحانات عن كثب لرصد أى معوقات، والتدخل الفورى لحلها إن وجدت.

جدير بالذكر، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة بدأ الإثنين الموافق 20 يونيو الجارى ويستمر حتى الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام 16 ألفا و504 طالب وطالبة، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة.