قومى المرأة يشارك فى أول اجتماع للجنة التيسيرية لبرنامج «التمكين»

جدة - نرمين السيد - شاركت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، فى الاجتماع الأول للجنة التيسيرية لبرنامج "تمكين المرأة فى مصر" والذى ينفذه المجلس بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر، بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولى والشباب والرياضة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وكالة التعاون الدولى الكورية «كويكا»، وفى إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولى الكورية للفترة 2021 /2024.





واستهدف الاجتماع مناقشة أهداف البرنامج وأهم الشركاء، والتقدم المحرز بالبرنامج منذ انطلاقه فى يونيو 2021، بالإضافة إلى خطة العمل حتى نهاية 2022، وأهم المخرجات المتوقعة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالمشاركة فى أول اجتماع للجنة التيسيرية لهذا البرنامج المهم، موجهة الشكر والتقدير لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لدورهما المهم فى دعم كافة أنشطة وبرامج المجلس، ولرعايتهما اتفاقيتى التعاون المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولى الكورية «كويكا».

كما وجهت رئيسة المجلس التحية أيضا لجميع الوزارات والمؤسسات الوطنية المشاركة فى تنفيذ البرنامج وإلى كل من الوكالة الكوريا للتعاون الدولى على دعمها لهذا المشروع الغاية فى الأهمية، وإلى كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان المشاركتين فى تنفيذ البرنامج، متمنية التوفيق والنجاح للجميع وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. والعمل على الوصول إلى أكبر عدد من السيدات لدعم تمكينهن اقتصاديا ومواجهة كافة أشكال العنف التى يتعرضن إليها.

شارك فى الاجتماع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر كريستين عرب، والمدير القطرى بوكالة التعاون الدولى الكورية أوه يون كيوم، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان جيرمان حداد، ونائبة مُمثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر جيلان المسيرى، وممثلين عن الوزارات المعنية.

جدير بالذكر أن برنامج التعاون مُتعدد الأطراف يشمل مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر"، الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الشركاء الوطنين المعنيين ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية فى المجتمع والقطاع الخاص؛ من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.

كما يتضمن البرنامج مشروع "القضاء على العنف ضد المرأة فى مصر" الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، ويركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية فى معالجة قضايا العنف ضد المرأة والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعى المجتمعى بقيادة الشابات والشباب والمعرفة بهذه القضايا.