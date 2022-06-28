محافظ الفيوم: حريصون على تقديم الدعم للمرأة وحمايتها من العنف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء وفد وزارة التضامن الاجتماعى، لبحث آليات تدبير موقع جديد لمركز حماية، واستضافة المرأة المعنفة، بديلا للموقع الحالى بمقر إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة الحادقة.
وأشار حسب بيان إلى إمكانية استغلال المبنى المخصص كوحدة خدمات صحية تابعة لمديرية الصحة بمدينة الفيوم الجديدة، ولم يتم استغلاله بعد، كمركز جديد لحماية واستضافة المرأة، بوصف مدينة الفيوم الجديدة تمثل مستقبل العمران بالمحافظة، موضحا أنه يجرى إنشاء مبانى جديدة لجميع المديريات الخدمية بالمدينة.
وطرح إمكانية استغلال طابق أو اثنين بأحد المبانى الإدارية التابعة للمحافظة بالقرب من مستشفى التأمين الصحى، كمقر جديد لمركز استضافة المرأة، داعيا وفد وزارة التضامن الاجتماعى إلى معاينة الموقعين المقترحين لاختيار الأنسب منهما وفقا للاشتراطات والخصائص المطلوبة من الوزارة.
واستعرضت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الدكتورة جاكلين ممدوح، مهام وأهداف مركز حماية واستضافة المرأة، موضحة أنه يستضيف الفتاة أو المرأة التى تعرضت لأى نوع من أنواع العنف الجسدى أو النفسى، وأطفالها من الإناث أو الذكور حتى سن 12 ما، وكذلك الناجيات من الاتجار بالبشر، والمرأة ذات الإعاقة التى تقدر على خدمة نفسها، مشيرة إلى وجود 10 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة تابعة للتضامن الاجتماعى، وتخدم جميع أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم خلال أشهر قليلة افتتاح عدد من المراكز الجديدة.
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