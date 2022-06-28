آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية

جدة - نرمين السيد - وتباينت ردود أفعال الطلاب بشأن الامتحان، لكن بشكل إجمالى أبدى الطلاب سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الفرنسية والإسبانية، واشتكى بعضهم من صعوبة بعض أسئلة امتحان اللغة الألمانية والإيطالية.

وقالت الطالبة رحمة أحمد، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب، إن امتحان اللغة الفرنسية كان أسهل من المتوقع، مشيرة إلى أنها استطاعت الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة.

أما الطالبة ماريان ألفى، فقالت إن الامتحان كان مستواه متوسط، لكن سؤال الوثيقة وبعض أسئلة المواقف كانت صعبة وتحتاج إلى تفكير.

وبالنسبة للغة الألمانية، فقالت الطالبة حور محمود، إن الامتحان كان سهلا للغاية، وساعدها مجلد المفاهيم كثيرا فى الإجابة على العديد من الأسئلة.

لكن الطالبة مى عادل، فقالت إن بعض أسئلة القواعد كانت تحتاج إلى تفكير، والامتحان فى مجمله يمكن وصفه بالصعب، كما اشتكت من كثرة التفتيش للبحث عن أدوات الغش لدى الطلاب: "بنتفتش أكثر من مرة وحتى داخل اللجنة وده بيضيع وقت الامتحان".

وقال الطالب بيشوى سامى، فى لجنة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إن امتحان اللغة الإسبانية جاء سهلا للغاية.

واشتكى بعض الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الإيطالية خاصة سؤال القطعة، فقالت الطالبة حنان محمد، إن امتحان الإيطالى يعتبر من أصعب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، مقارنة بما يقوله زملائها الذين أدوا امتحانى اللغة الألمانية والفرنسية.

وأوضحت الطالبة أن امتحان اللغة الإيطالية تضمن العديد من الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير، خاصة سؤال القطعة الذى استهلك وقتا كثيرا لترجمتها والإجابة على الأسئلة المرتبطة بها.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية.

وكان طلاب الثانوية العامة، انتهو من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.