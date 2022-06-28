«إرادة وطن».. القوات المسلحة تحتفل بذكرى 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تضمن الفيديو الحديث عن ما قام به الشعب المصرى والقوات المسلحة فى سبيل الحفاظ على الوطن ومنعه من الانهيار خلال 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الإنجازات الكبرى التنموية التى حدثت فى مصر على مدار 9 سنوات.

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