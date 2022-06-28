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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707606/النائب-علاء-عابد-ثورة-30-يونيو-كانت-بداية-ميلاد-جمهورية-جديدة-على-يد-قائد-وطني-حكيم

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن ثورة 30 يونيو هذه الثورة الشعبية العظيمة التي حافظت على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة والقدرة على القيادة ، وضعت شعبها نصب أعينها ، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وضعت مصر في مصاف الدولة المتقدمة بالعالم، و ليبدأ الطريق نحو الجمهورية الثانية .

دوت الخليج

النائب علاء عابد : بعد 9 سنوات علي ثورة يونيو ...العالم يقف احتراما للشعب المصري بفضل جهود القيادة السياسيه المصرية

وأضاف النائب علاء عابد ، أن العالم يقف الآن احتراما وتقديرا للشعب المصري الذي خرج ليدافع عن هويته ويستردها ،وكانوا على قلب رجل واحد للتعبير عن رفضهم لمحاولات اختطاف مصر و تغيير هويتها و دفعها نحو مصير مظلم .

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية نقطة تحول و أن مصر تشهد ميلاد جمهورية جديدة ، ذات حياة كريمة ، تناسب أسس الجمهورية الجديدة وتغيير حياة المواطن للافضل ، وإنشاء طرق ومدن جديدة جعل جميع الطبقات تشعر بالتنمية في البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلًا عن إرضاء الشباب بدفعه إلى الأمام حتى أصبح يتولى أكبر المناصب بالدولة، كما تم تمكين المرأة وتوفير فرص لكل من يتطلع لعمل جيد بفضل مشروعات التنمية الجديدة ، وأيضا إعادة بناء البنية التحتية .

النائب الأول لرئيس البرلمان العربي : ثورة 30 يونيو ستبقى نقطة مضيئة في تاريخ مصر علي مدار القرون القادمة

ووجه النائب علاء عابد التحية لقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وهيئة الشرطة وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، مؤكدا أن مصر الآن وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وبعد 8 سنوات استعادت مكانتها العالمية والقارية واستعادة الاستقرار في كل ربوعها بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة وتحمل القرارات المصيرية الخاصة بالاستقرار .

وأكد النائب علاء عابد، أن ثورة 30 يونيو ستبقى نقطة مضيئة في تاريخ مصر علي مدار القرون القادمة وسوف تكون نموذج يتم تدريسه في معاهد وكليات السياسة لأنها لم تغير الوضع في مصر بل في العالم كله .