  محافظ دمياط: نواب البرلمان طالعونا بمعلومات لم نكن نعلمها بشأن قطاع المشروعات«فيديو وصور»

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707604/محافظ-دمياط-نواب-البرلمان-طالعونا-بمعلومات-لم-نكن-نعلمها-بشأن-قطاع-المشروعاتفيديو-وصور

قالت منال عوض، محافظ دمياط، أن رئيس وأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، طالعونًا بمعلومات جديدة بشأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر لم تكن تعلمها الإدارات الهندسية بمحافظة دمياط ولا رؤساء المدن وخاصة على مستوى البيئة التشريعية لهذا القطاع وما تضمنه من تسهيلات يقرها القانون لصالح المواطن.

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جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت عوض بأن محافظة دمياط تعمل بجد وتعاون وثيق مع جهاز المشروعات الصغيرة، وخاصة على مستوى فتح آفاق تسويقية جديدة لكاف الصناع وفق لرؤية الدولة للنهوض بهذا القطاع حيث أثمر هذا التعاون عن عديد من المبادرات وإقامة عدد من المعارض تحت عنوان"صنع فى دمياط"،بجانب ما يقوم بها الجهاز من عمل مشروعات تجاوزت المخصصات المالية لهم الـمليار جنيه وتم التحقيق من خلالها أكثر من 109 ألف فرص عمل، منذ عام 1991 حتى العام الجارى وغيرها من جهود توفيق الأوضاع.

محافظ دمياط: نواب البرلمان طالعونا بمعلومات لم نكن نعلمها بشأن قطاع المشروعات

وبدوره قال حسام شبكة، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، إن حجم التمويل الذى أنفقه الجهاز منذ عام 2014 يبلغ نحو 709 مليون جنيه، لافتا إلى وجود معاناة من توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "وفقا لآخر مسح كان هناك 6600 مشروع صناعى غير مرخص بمحافظة دمياط، وتم تغطية 2000 مشروع ميدانيا، 60 منهم تم توفيق أوضاعهم وتم إنذار الباقى من أجل توفيق أوضاعهم، وتوعيتهم بأهمية توفيق الأوضاع والإعفاءات والحوافز التى سيتمتع بها"

محافظ دمياط: نواب البرلمان طالعونا بمعلومات لم نكن نعلمها بشأن قطاع المشروعات