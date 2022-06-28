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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707603/بعد-خسارة-الدوري-السعودي-كيف-لازم-النحس-أحمد-حجازي-عقب-الخروج-من-الأهلي

حقق فريق الهلال السعودي، دوري محمد بن سلمان للمرة الثامنة عشر في تاريخه، وذلك عقب فوزه على فريق الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، في الجولة الختامية من منافسات بطولة الدوري السعودي.

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وكان قد اشتد الصراع بين كبيري الكرة السعودي، الهلال والاتحاد في بطولة الدوري، وحُسم اللقب في أخر جولات البطولة، فبعد أن تصدر العميد المشهد، في أغلب جولات البطولة، عاد الهلال من استراحته، ولاحق العميد، وتمكن في الأخير من حصد اللقب، وعاش لاعبو الاتحاد ومن بينهم النجم المصري أحمد حجازي، ليلة هي الأسوأ لهم بعد ضياع حلم التتوج باللقب.

ولازم النحس صخرة الدفاع المصري أحمد حجازي، عقب خروجه من النادي الأهلي عام 2017، قاصداً الاحتراف في الدوري الانجليزي، وبالتحديد في نادي ويست بروميتش ألبيون، ولم يتوان اللاعب مع الفريق سوى موسم واحد، وبعدها هبط ومعه الفريق إلى التشامبيون شيب، وبعدها قضى حجازي موسم معهم، إلى أن جاءه عرض من فريق اتحاد جدة السعودي عام 2020.

لم يتوقف سوء الحظ مع حجازي، بهبوط الفريق الانجليزي إلى دوري الدرجة الأولى، ورحيله عن البريميرليج، ومغامرته الجديدة مع اتحاد جدة، بل ما زاد الأمر سوءاً هو أنه أصيب اللاعب مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في يناير الماضي على الأراضي الكاميرونية، وخسر الفراعنة خدمات اللاعب، الذي لم يتعافى بشكل كُلي سوى في مايو الماضي.

خسارة الفريق السعودي بالأمس، من ضمن الصدمات التي تعاقبت على اللاعب منذ إعلانه الرحيل عن النادي الأهلي، ففريق حجازي بعد أن كان قريباً من حصد لقب الدوري السعودي بعد توسيعه الفارق بينه وبين فريق الهلال إلى 16 نقطة في الدور الأول من المسابقة، تراخى بعدها الزعيم، إلى أن وجد نفسه في موقف متأزم وتساوى معه فريق الهلال في عدد النقاط، وانتظر الجولة الأخيرة لحسم لقب الدوري، والتي وقفت في صالح الهلال وتم إعلانه بطلاً للدوري السعودي للمرة الثامنة عشر في تاريخه على حساب فريق حجازي ورفاقه.