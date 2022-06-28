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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707601/انتخابات-للمرة-الخامسة--الكنيست-يصادق-بالقراءة-الأولى-على-حل-نفسه

صادق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على القراءة الأولى لمشروع قانون ينص على حل البرلمان وهي خطوة تشريعية تجر البلاد إلى انتخابات إسرائيلية خامسة فى أقل من أربع سنوات.

دوت الخليج

تأييد كامل لحل الكنيست

ووافق على اقتراح الكنيست 53 عضوا دون معارضة أو أمتناع من أي الأعضاء

وجاء فى نص قانون الأقتراح :" لأنه لم يعد بمقدور الحكومة الإسرائيلية تولى شؤون الدولة فأنه ينص الاقتراح على حل الكنيست الـ 24 وإجراء انتخابات للكنيست الـ25".

ويشار إلى انه يوم الأربعاء الماضي صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست بإغلبية 110 عضو دون اي معارضة.

ومن الجدير بالذكر انه يلزم مصادقة الكنيست على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم تمريره ويصبح قانون، حيث يجري التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة حتي مساء غد الأربعاء.

نتانياهو يتحدي حكومة نفتالى بنيت الهشة

ويذكر أن اعضاء فى ائتلاف رئيس الوزراء الاسرائيلى نفتالى بنيت يخوضان سجال مع المعسكر المعارض بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق بنيامين نتانياهو فى الكنيست منذ الأسبوع الماضي وذلك بسبب مشروع قانون يتيح للبرلمان الإسرائيلى أن يقوم بحل نفسه.

وأكد الائتلاف عن رغبته بأن يتم إقراره سريعا وذلك بعد ان أعلن نفتالى بينت الأسبوع الماضي بأن تحالفه الذي تأسس قبل ثماني سنوات والمنقسم إيدولوجيا نظرا لكونه يضم ثمانية أحزاب لم يعد قابلا للأستمرار.

إلا إن زعيم المعارضة نتانياهو اجرى مع حلفاؤه محادثات من اجل تشكيل حكومة جديدة وذلك تفاديا للجر البلاد لإنتخابات جديدة.

ويشار إلى انه فى اليوم التالى للتصويت، يوم الخميس، فأن من المقرر وزير الخارجية الاسرائيلى يائير لابيد ان يتولى رئاسة الحكومة الانتقالية إلى أن يتم تشكيل وزارة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

واستمرارللسجال والخلافات بين معسكر المعارضة والحكومة فأن كلا الجانبين اختلافا أيضا حول موعد الانتخابات المبكرة حيث طالبت المعارضة بأن تجري الانتخابات فى يوم 25 أكتوبر فى حين طلبت الحكومة أن تجري الانتخابات فى الأول من نوفمبر المقبل.