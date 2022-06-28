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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707598/إيناس-عبد-الحليم-ثورة-30-يونيو-أنهت-عصرا-مستبدا-وفتحت-الطريق-للإنجازات

صرحت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت طفرة جذرية بعد ثورة 30 يونيو، في كافة القطاعات التي تعرضت للتآكل والانهيار فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

إيناس عبد الحليم: ثورة 30 يونيو أنهت عصرا مستبدا وفتحت الطريق للإنجازات

وأشارت عبد الحليم، في بيان لها اليوم، إلى أنها كانت نهاية لعصر مستبد أراد الإطاحة بمقدرات ومكتسبات وخيرات الدولة المصرية لتحقيق المصالح الخاصة بالجماعات الإرهابية، كما إن ثورة 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية، التى ثار فيها الشعب وأعلن إرادته واضحة جلية، فاستجابت له مؤسسات دولته الوطنية، فى مشهد تاريخى لن يُمحَى من ذاكرة من عايشوه، وسيظل ملهما لأجيال مقبلة من أبناء مصر.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وأضافت إيناس عبد الحليم، أن 30 يونيو تمثل الملحمة الثورية التى استطعنا بها استرداد وبعث الروح لهذا البلد العزيز مرة أخرى من عصابات ضالة مفرقة للأديان والشعوب، وباعثة للفتن والخراب، فتحية لشهداء هذه الملحمة، وتحية لمؤسسات الدولة ولجيش مصر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن عهد الرئيس السيسي حقق للدولة المصرية مزيدا من الإنجازات شملت كافة القطاعات بالدولة، فضلا عن النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات الازدهار.

وتوجهت عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.