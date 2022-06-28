انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاء عامر لـ هاني شاكر بعد استقالته: “أنت لست الخاسر بل أصحاب الصوت النشاز” حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707597/وفاء-عامر-لـ-هاني-شاكر-بعد-استقالته أنت-لست-الخاسر-بل-أصحاب-الصوت-النشاز

أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها من استقالة هاني شاكر عن منصبة كنقيب للمهن الموسيقية وفقا لقرار اتخذه وأعلن عنه بنفسه في مساء أمس الإثنين على الهواء مؤكدا أنه قرار لا رجعه فيه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق وفاء عامر على استقالة هاني شاكر

كتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “بجد خسارة كبيرة استقالة الفنان الكبير هاني شاكر”.

وتابعت حديثها: “ يتصور و تظهر النقابة و بعض من اعضائها بهذا الشكل اعتقد ان هناك عقلاء و كفي ظهور للعالم بالصوت العالي و الالفاظ اتكلم حب و احترام و تقدير للزملاء اعضاء نقابة المهن الموسيقية انتم القدوة و الموسيقي حياة فلا تجعلو ل الحياة بائسة يائسة بما شاهدناه اما الفنان الكبير هاني شاكر.. استرح قليلا و تفرغ ل الفن الجميل لانه اجمل بك و انت لست خاسر بل الاخرين اصحاب الصوت النشاز”.

جدير بالذكر أنه أتى قرار استقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية بعد الجدل والخلافات التي حدث في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الأمر الذي أكده النقيب خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب في مساء أمس الإثنين.

وفاء عامر في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يعد من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

وشاركت أيضا في بطولة مسلسل بيت الشدة بجانب كلا من الفنان أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.