انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. جيل فيسينتي يعلن فسخ التعاقد مع ريكاردو سواريس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707596/رسميا-جيل-فيسينتي-يعلن-فسخ-التعاقد-مع-ريكاردو-سواريس

أعلن نادي جيل فيسينتي فسخ التعاقد مع ريكاردو سواريس ، وكان يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي يسمح له بفسخ التعاقد مقابل دفع 250 ألف يورو وفي ظل امتداد تعاقده مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن صحيفة آبولا البرتغالية كانت قد أكدت في تقرير سابق له، أن ريكاردو سواريز توصل لاتفاق مع الأهلي المصري لتولي مهمة تدريبه خلال الفترة المقبلة.قبل يومين.

ونشر النادي جيل فيسينتي بياناً رسمياً يعلن فيها فسخ التعاقد، حيث أكد تم تطويره واحتراف ريكاردو سواريس طوال مسيرته في النادي .

فيما أنتهي عقد الثنائي المساعدون موريسيو فاز وراؤول فاريا وبيدرو لوبو وبيدرو غيماريش عقدهم مع جيل فيسنتي.

ويعد اسم سواريز، هو اسم خارج التوقعات والترشيحات التي كانت قد أُعلنت خلال الفترة الأخيرة، ومع البحث عن مسيرة المدرب والأندية التي تولى تدريبها، سنجد أن مسيرته ضعيفة مقارنة بالأسماء التي تم طرحها مثل روي فيتوريا ويانيك فيريرا، أو ودي جارسيا، كلها كانت أسماء معروفة ومتداولة بشكل كبير في الوسط الرياضي، ولكن مع اقتراب التعاقد مع المدرب برازيلي الجنسية، وجدنا أن هناك تفاوت في الآراء بين الجماهير الحمراء، والتي ترى أن اسم المدرب قليل على نادي بحجم النادي الأهلي، وأنه كان لابد من التعاقد مع مدرب قوي السيرة حتى يتمكن من النهوض بالفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحية آخرى، يرى جمهور المارد الاحمر أنهم لهم في تجربة مارتن يول، خبير عِبرة على عدم التسرع بالحكم على اسم المدرب، فالمدرب الهولندي، كان له باع كبير في قيادة أندية كبيرة مثل توتنهام، لذا استبشر جمهور الأهلي خيراً بعد إعلانه توليه مهمة الشياطين الحمر، وكلن لم يلبس وأن انطفى هذا الاستبشار بعدما شاهدوا نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ودعها ذاك العام 2016 من دور المجموعات، بعد الخسارة من أندية مثل زيسكو يونايتد.

المبشر في أمر سواريز، أنه حقق نتائج إيجابية مع الفريق الأخير الذي يتولى قيادته إلى الآن، وهو فريق جيل فينيستي، حيث تمكن من قيادته لاحتلال المركز الخامس والوصول به لدوري المؤتمر الأووبي،.

طريقة لعبه تشابه كثيراً طريقة لعب النادي الأهلي، فهو يفضل اللعب بطريقة (4/2/3/1)، وهذا ما يجعله ينسجم بطريقة أسرع مع الفريق.