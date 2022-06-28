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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707593/رئيس-الشيوخ-يطالب-سفير-فرنسا-بدعم-بلاده-لمصر-فى-ملف-الأمن-المائي-وأزمة-سد-النهضة

للصول إلى اتفاق ملزم في ظل المواثيق والأعراف الدولية..

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة

و أعرب رئيس الشيوخ عن سعادته بهذا اللقاءمشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين ، و أشار عبد الوهاب إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة جدا خاصة في المجال القانوني والثقافي آملًا أن يكون الامر كذلك أيضا في المجال البرلماني خاصة وان مصر تشهد حالياً نقلة نوعية فالقيادة السياسية في مصر تعمل جاهدة على توطيد العلاقات مع كافة الدول وخاصة الدول ذات التأثير في المجال السياسي العالمي وأهمها فرنسا.

ومن جانبه أكد السفير مارك باريتى على أهمية و خصوصية العلاقات بين البلدين خصوصاً بين البرلمان الفرنسي والمصري خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية مشيرا إلى أهمية تشكيل جمعية الصداقه البرلمانية الفرنسية المصرية بين مجلسي شيوخ البلدين ، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ مؤكدا أنه بمجرد تشكيل هذه الجمعية سوف يكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين ‏كما شكر الجانب الفرنسي على دعم مصر في عدة ملفات ينزل رئاستها للاتحاد الأوروبي ، طالباً دعمها في ملف الأمن المائي وأزمة سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم في ظل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة بعد أن أظهرت مصر للعالم أجمع أنها تسعى للاستقرار والحل السلمي حتى يتثنى لمصر أن تقوم بدورها المحوري والمهم في استقرار المنطقة.

وحضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، و الدكتور هاني نعمة الله عضو المجلس، والسفير عمر عبد الوارث مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية .