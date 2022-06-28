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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707589/علي-زين-يوجه-الشكر-لـ-وزير-الشباب-والرياضة-بعد-تكريمه--ويعد-الجمهوربـ-ذهبية-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط

تقدم علي زين لاعب منتخب مصر وفريق برشلونة لكرة اليد، بالشكر لوزارة الشباب والرياضة، عقب تكريمه اليوم بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإسباني.

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وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم اللاعب اليوم بمسرح الجلاء وسط عدد 1000 شاب وفتاه من الرياضيين ونجوم المجتمع وعدد من الشخصيات العامه بملتقي “تصدوا معاً”.

وقال علي زين، في حوار له عقب تكريمه: “ بشكر وزير الشباب والرياضة، وبوعد الجمهور المصري بتحقيق ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وهذه الدورة ستكون دورة تحضيرية لنا قبل انطلاق بطولة إفريقيا، وبطولة كأس العالم التي تُقام في مصر”.

وأضاف: “ بوجه الشكر للجماهير المصرية اللي كانت بتشجعني خلال البطولة، وبقولهم إني مبسوط من تشجيعهم ليا في بطولة ماكنتش سهلة خالص”.

احباط علي زين بعد عدم استقباله في المطار

واستنكر اللاعب، ما وجده عقب وصوله إلى مطار القاهرة، فلم يكن أحد في استقباله لتهنئته على الانجاز الذي حققه مع فريقه برشلونة، وعبر الاعب عن استيائه الشديد مما لاقاه من عدم تقدير لما قام به.

ونشر اللاعب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مستنكراً ما ذكره، وكتب: “من المحبط أن يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا بقى وكدة ويتم تجاهلك تجاهل تام ومتلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار (و ده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)”.

تحرك البرلمان بعد نداء علي زين

وتقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما حدث مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد علي زين بعد فوزه مع نادي برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

واضافت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، أن اللاعب المصري المحترف يمثل مصر في المحافل الرياضية الدولية واحتفل بالفوز وهو حامل علم مصر على كتفيه.

وتابعت النائبة روان لاشين، أنه "على الرغم من معرفة وزارة الشباب والرياضة بموعد وصوله من الاتحاد لم يلاقي اي استقبال او اهتمام فور وصوله مطار القاهرة، مطالبة الوزارة بضرورة متابعة كل ابطل مصر في الخارج لأنهم سفراء مصر الرياضيين ولهم أهمية كبيرة مثل أبطال كرة القدم. وذلك لتحفيزهم للعب دائما بإسم مصر وعدم تجنيسهم وانتمائهم لدول أخرى، فهذا دور الشباب والرياضة.