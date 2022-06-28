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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707586/نائبة-تطالب-بكشف-حقيقة-إختفاء-المطربة-آمال-ماهر-عايزين-نعرف-هي-فين

وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستيضاح "حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بالكشف عن مصيرها".

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وقالت النائبة، في طلبها، اليوم، يحتل اختفاء الفنانة المصرية مساحة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث دشن ناشطون وسمًا يطالبون فيه بالكشف عن مصير المطربة التي كانت قد أعلنت اعتزالها بشكل مفاجئ قبل عام، بعد انفصالها عن زوجها، لتتوارى بعدها عن الأنظار تمامًا.

وأشارت إلى أن آمال ماهر قبل أن تكون فنانة، فهي مواطنة تحمل الجنسية المصرية، شائعات كثيرة حول اختفائها في ظروف غامضة، واعتزالها الغناء والحفلات العامة، ومعاناتها الشديدة وخوفها.

وأضافت قائلًا: نقابة المهن الموسيقية التي تحركت مؤخرًا في هذه القضية، حاولت إرسال رسائل طمأنة بأنها تواصلت مع أسرتها والتي أكدت أنها بخير، وهو أمر يزيد من حالة الغموض والجدل والتساؤل أيضًا: "لماذا تواصلت مع أسرتها ولم تتواصل مع صاحبة الشأن؟!".

طلب إحاطة لاستيضاح حقيقة اختفاء "آمال ماهر" وكشف مصيرها

وانتقدت نائبة البرلمان، صمت نقابة المهن الموسيقية، طوال أكثر من عام، على خبر اعتزال واحدة من أهم الأصوات الغنائية المصرية والعربية!.. وصمتها طوال أكثر من عام على غياب آمال ماهر، واختفاء حفلاتها وأشرطة أغانيها.

وتابعت، أمر مؤسف ومريب ومخيف أيضًا، أن يتحول غياب مطربة بحجم آمال ماهر، أو غياب أى مواطنة أو مواطن مصري، إلى سؤال وجدل وشائعة وريبة، مؤسف أكثر الإصرار على الصمت والغموض، وخلق مناخ من الشائعات .

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد، الفنانة آمال ماهر بأن تخرج لطمأنة جمهورها بنفسها، كما طالبت الجهات المعنية بحسم الجدل المُثار وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات، واستيضاح حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، لقطع الشك باليقين.