انت الان تتابع تفاصيل خبر "حادث مؤسف".. يسرا تنعي شهداء العقبة بكلمات مؤثرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707585/حادث-مؤسف-يسرا-تنعي-شهداء-العقبة-بكلمات-مؤثرة

حرصت الفنانة القديرة يسرا على نعي شهداء خليج العقبة الذي وافتهم المنية أمس اثر حادث مأساوي نتيجة تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة أودى بحياة 13 شخصا وأصاب العشرات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي يسرا لشهداء العقبة

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللهم إني استودعتك العقبه وأهلها، اللهم احفظهم و ارحم من توفى في الحادث المؤسف و اشف جميع المصابين .. اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء”.

يذكر أن أخر أعمال يسرا كانت مشاركتها في السباق الرمضاني 2022، من خلال مسلسل “أحلام سعيدة”، بجانب كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، نور محمود، مى كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، أوتاكا، سامى مغاورى، عماد رشاد، ميسرة، جيهان الشماشيرجي، عفاف مصطفى، ملك بدوي وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

يسرا تتحدث عن دورها في أحلام سعيدة

وتحدثت يسرا عن كواليس مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، خاصة وأن العمل كوميدي من الدرجة الاولى، فقالت: “انا قولت لجمال العدل مش عايزة اعمل دراما عايزة اضحك وأضحك الناس وأنشر البهجة، كنت حابة أعمل عمل كوميدي بعيدا عن سياق الدراما، ورضيت واتصالحت مع الحالة اللي مرت بيها بعد إصابتها بالعمى ووجود الشخصيات اللي معاها خلاها تعدي كل حاجة، وفي نماذح في حياتنا شبهنا وعندي 3 شبه فريدة أنا عرفاهم”.

وعن كواليس تحضيرها للشخصية: “اتعاملت مع ناس عندها نفس الحالة من خارج الوسط وداخلة وساعدني من داخل الوسط الفني الاستاذ سيد مكاوي”.

أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيد يدور حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، وتم عرضها على فضائية «ON»، وحققت نجاح ملحوظ.