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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707599/عائد-البنك-العربى-الافريقى-على-شهادة-أميرالد-الثلاثية-بعد-ثبيت-الفائدة

يعتبر عائد البنك العربى الافريقى على شهادة أميرالد الثلاثية أعلى عائد على شهادات البنك العربى الافريقى خاصة بعد تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، فزاجت تساؤلات المواطنين عامة فضلاً عن تساؤلات عملاء البنك العربى الافريقى عن فوائد الشهادات الأعلى، وهو مايوضحه دوت الخليج على شهادة أميرالد الثلاثية.

شهادات البنك العربى الافريقى يقدم البنك العربى الافريقى العديد من الشهادات على رأسها شهادة أميرالد الثلاثية فهى أعلى عائد في شهادات البنك العربى الافريقى مدة صرف الفائدة وإضافتها إلى الحساب سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا والذي يتراوح بين 13.75% شهريا و 14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و 14.25% سنويا شهادة ادخار اميرالد الثلاثية من البنك العربى الافريقى - الشهادة مدتها 3 سنوات. - عائد شهري. - نسبة الفوائد 13.75% شهريا و 14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و14.25% سنويا - يكون العائد التراكمي للشهادة 33% - توفر شهادة الـ3 سنوات عائد شهري بنسبة 10.50% وعائد ربع سنوي 10.75% وعائد نصف سنوي 10.875% - تصدر الشهادة بفئة ألف جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه. - يستطيع عملاء البنك العربى الافريقى الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري.

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