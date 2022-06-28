انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي عن لقاء «رجال الأعمال العمانيين»: يجسد روح التعاون الأخوي بين البلدين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707583/الرئيس-السيسي-عن-لقاء-رجال-الأعمال-العمانيين-يجسد-روح-التعاون-الأخوي-بين-البلدين

رحب الرئيس عبد الفتاح السيي، باللقاء الذي عقده مع ممثلي مجتمع رجال الأعمال العمانيين، مؤكدًا أن اللقاء يجسد روح التعاون الأخوي المتميز بين مصر وسلطنة عمان، مؤكدا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات العمانية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

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الرئيس يشيد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات العمانية، اليوم الثلاثاء، بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحًا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات العمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي.

النقلة النوعية التي شهدتها مصر تعكس إرادة الدولة القوية

وأكد الرئيس السيسي، أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر، مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على توثيق العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات العمانية القائمة في مختلف القطاعات.

الرئيس السيسي يلتقي ممثلي مجتمع رجال الأعمال بعمان

وأوضح المتحدث، أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة، من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

استعراض مسيرة الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر

وصرح المتحدث الرسمي، بأن اللقاء استهل بعرض فيلم وثائقي بشأن مسيرة الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن قيام الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات.

رجال الأعمال العمانيين يعربون عن تطلعهم لاستثمار في مصر

من جانبهم؛ أعرب كبار المسئولين ورجال الأعمال العمانيين، عن تشرفهم بلقاء الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والشحن والنقل والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري وصناعة السيارات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الأفريقية والأوروبية للنفاذ إلى هذه الأسواق.

إجراءات ميسرة لتسهيل تدفق الاستثمارات العمانية في مصر

كما أشاد الحضور من الجانب العماني بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس، للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات العمانية إلى مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.