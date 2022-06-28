خلال زيارة لجنة المشروعات ..محافظ دمياط تستنجد بالبرلمان: لدينا مشكلات تواجه صغار المصنعين والمستثمرين خاصة بالدعاية والتسويق..ضياء داود: المثكنات لا تنفع«فيديو وصور»

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /707591/خلال-زيارة-لجنة-المشروعات-محافظ-دمياط-تستنجد-بالبرلمان-لدينا-مشكلات-تواجه-صغار-المصنعين-والمستثمرين-خاصة-بالدعاية-والتسويقضياء-داود-المثكنات-لا-تنفعفيديو-وصور

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط، وذلك بحضور نواب المحافظة وأعضاء الوفد وممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد ترحيبها بالوفد البرلمانى، قالت الدكتورة منال عوض، إن هناك مشكلات تواجه صغار المصنعين والمستثمرين تتعلق بالدعاية والتسويق والترويج لمنتجاتهم، لافتة إلى أن هناك إقبال كثيف على معرض "صنع فى دمياط" للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبدوره قال حسام شبكة، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، إن حجم التمويل الذى أنفقه الجهاز منذ عام 2014 يبلغ نحو 709 مليون جنيه، لافتا إلى وجود معاناة من توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "وفقا لآخر مسح كان هناك 6600 مشروع صناعى غير مرخص بمحافظة دمياط، وتم تغطية 2000 مشروع ميدانيا، 60 منهم تم توفيق أوضاعهم وتم إنذار الباقى من أجل توفيق أوضاعهم، وتوعيتهم بأهمية توفيق الأوضاع والإعفاءات والحوافز التى سيتمتع بها"

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم نواب دمياط، ضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى.

رئيس مشروعات النواب: البرلمان والحكومة يعملان من أجل بناء الدولة

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة يعملان معا من أجل بناء الدولة المصرية، لافتا أننا في اتجاه واحد ورؤية مشتركة.

وأضاف مرعي، أن الرؤية المشتركة أثبتت أننا لم يكن لدينا توجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتاهية الصغر، وكان يوجد للمشروعات أكثر من 6 تعريفات كل جهة تعمل بها، مؤكدا أن القانون 152 حل هذه المشكلة، أن القانون هذا يوجد فيه 109 مادة، ويعد من القوانين الوحيدة التي أصدرها البرلمان لا يوجد فيها إجراءات عقابية على المواطنين.

وتابع رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن 109 مادة التي توجد في القانون رقم 152 جميعها مميزات لكل صاحب نشاط، لافتا أن هناك مشكلة في محافظة دمياط وهي أن نسبة البطالة تمثل 21% نتيجة الأزمات العالمية التي فرضت نفسها على الدول والمتثملة في أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم بدأنا التفكير نحو إحلال الواردات.

ضياء داود:المثكات لا تصلح حال الصناعة فى مصر

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن وجود لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن اللجان النوعية بالبرلمان كانت ترجمة لإرادة المصريين فى الفصل التشريعى الأول بأهمية أن نكون أمام تنمية حقيقية وليس نمو فقط خاصة أن هذا القطاع متماس مع مختلف الفئات العمرية للمصريين ويساعد على التنمية الحقيقة.

وأكد على أن التنمية الحقيقية دائما ما يصاحبه رؤية واضحة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن محافظة دمياط هى محافظة استثنائية فيما تملكة من إمكانيات غير مستغلة فى قطاع الصناعة، ودائما ماشكل المحافظة ليست من المحافظة ذاتها بقدر ما تكون رد فعل لأوضاع إقتصادية حيث أنها من أكبر المحافظات إرتباطا بالوضع الإقتصادى العالمى والإقليمى، وأشير إلى الإقليمى بشكل محدد لأننا كنا نصدر لمنطقة الخليج حتى 2011وخلال الـ 10 سنوات الأخيرة تواجد أسواق ناشئة أكثر تطورًا منا وخاصة فى أندونيسيا ومن ثم حل محل المنتج الدمياطى.

ولفت النائب ضياء الدين داود إلى أنه بجانب الأسواق الناشئة أصبحنا أمام تطور كبير جدا فى الصناعة العالمية، مع قضية المناخ والتضيق الذى صاحبها بشأن الغابات والحصول منها على الأخشاب الطبيعية،وبالتالى ترتب زيادة الأسعار ومن ثم تم التوجه لسوق الأخشاب المصنعة والمهتز فى الأساس وهو ما خلق أزمة فى مدخلات صناعة الأثاث فى دمياط وتدخل الدولة فى إنقاذ هذا الوضع يمثل دائما مثكنات مؤقتة لا تحسن وضع الصناعة إطلاقا.

خلال زيارة لجنة المشروعات ..محافظ دمياط تستنجد بالبرلمان: لدينا مشكلات تواجه صغار المصنعين والمستثمرين خاصة بالدعاية والتسويق..ضياء داود: المثكنات لا تنفع