أهددت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم.. رسالة وزير الداخلية إلى الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:30 مساءً - بعث محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .. جاء بها: بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.

وأكمل "وزير الداخلية" قائلاً: إن الإحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية..أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم .. وقد إحتمى فى 30 يونيو بحكمة قائده .. وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته .. ليُرسِّخَ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكزاً لإرتياد مسيرة العمل الوطنى .. آفاق مستقبلٍ مشرق ومُفعم بالآمال .. لتحيا مصر الكنانة على مر العصور فى عزة وكرامة .

حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عــــــام وسيــــادتــكم بخـــــــــير ،