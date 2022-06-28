اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصري تعقد اجتماعها السابع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:29 مساءً - عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة #الدستور_الدوائي المصري، سابع جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة الدستور الدوائي المصري وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.

ترأس الجلسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة، بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية.

خلال الاجتماع تم عرض محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالدستور الدوائي المصري ، كما تم تناول مستجدات العمل خلال الفترة الماضية حيث تم استعراض المقترح الخاص بمحتوى الفصول والملاحظات العامة بالدستور الدوائي المصري وكذلك مناقشة الترشيحات الخاصة بلجنة الخبراء من مختلف التخصصات.

كما تم استعراض مشاركة الدستور الدوائي المصري في فعاليات المعرض الأفريقي الطبي الأول، والتي تم خلالها التأكيد على رؤية ورسالة الدستور الدوائي المصري نحو تعزيز وحماية الصحة العامة من خلال ضمان جودة الدواء.

كما تم مناقشة سبل التعاون مع دساتير الأدوية العالمية لنقل وتبادل الخبرات حيث تم مناقشة الرأي الفني والقانوني فيما يختص بالشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكي.

كما تم عرض اّخر المستجدات الخاصة بالتدريب المقدم من قبل دستور الأدوية الأمريكي USP والمقرر عقده خلال شهر يوليو المقبل.