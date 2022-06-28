مدبولى يهنئ الرئيس بالذكرى التاسعة لـ30 يونيو

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة فى التاريخ المصرى، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته.





وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية، ورفعة الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها فى الدوائر الإقليمية والعالمية.

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