مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل الحجاج

جدة - نرمين السيد - أقلعت أول هذه الرحلات فى تمام الساعة 2:05 فجرا من مطار القاهرة، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و7 رحلات إلى المدينة المنورة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو ورحلتين جويتين من مطار الأقصر إلى جدة لنقل إجمالى 2491 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والبحيرة وتضامن قنا وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر وأسيوط وسوهاج والأقصر وبنى سويف وكفر الشيخ والسويس وبعثة الداخلية.

ونوهت الشركة الوطنية مصر للطيران، بأنه حرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام فى رحلات السفر والعودة من ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام 1443هـ، ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر.

كما أكدت مصر للطيران ضرورة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية والالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة فى هذا الشأن وارتداء الكمامة فى المطارات وأثناء الرحلة.

وأكدت الشركة على ضيوف الرحمن فى مرحلة العودة من المملكة السعودية ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.