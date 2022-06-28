سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى السويس بعد امتحان اللغة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقال الطلاب إن أسئلة الامتحان جاءت واضحة ومباشرة، ومما درسوه خلال العام الدراسى الجارى، كما أن أسئلة الجرامير لم تخرج عما جاء فى امتحانات الأعوام الماضية التى تدربوا على حلها خلال المراجعات النهائية.

وأوضح الطلاب، أن الوقت المقدر لحل أسئلة الامتحان كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم ورقة الإجابة.

ولم يخلو الامتحان من الأسئلة التى تميز الطالب المجتهد بحسب ما أكد الطلاب، إلا أن إجابتها كانت فى متناول عدد كبير من الطلاب.