جدة - نرمين السيد - نص البرقية:
بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.
إن الإحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية، أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم، وقد احتمى فى 30 يونيو بحكمة قائده، وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته، ليُرسِّخَ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكزاً لإرتياد مسيرة العمل الوطنى، آفاق مستقبلٍ مشرق ومُفعم بالآمال، لتحيا مصر الكنانة على مر العصور فى عزة وكرامة.
حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.
وكل عـام وسيادتــكم بخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بـ30 يونيو: تحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.