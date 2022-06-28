السفير المصرى ببنما يحتفل بتوقيع اتفاقية مع ثانى أكبر منطقة حرة فى العالم

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير ياسر الشواف سفير مصر فى بنما سيتى، بمقر السفارة، جيوفانى فيرارى المدير العام للمنطقة الحرة فى كولون للاحتفال بتوقيع اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة فى كولون، والذى تم مؤخرا فى 13 يونيو الجارى خلال زيارة العمل التى قام بها "فيرارى" إلى مصر للتوقيع على الاتفاق، وإجراء العديد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.





هذا، ويهدف الاتفاق إلى تعظيم التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة فى كولون، والتى تعد ثانى أكبر منطقة حرة فى العالم بعد المنطقة الحرة فى شنجهاى، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ التعاون المشترك بين المنطقتين من خلال إقامة شراكة استراتيجية بينهما وصولا لتعزيز الاستثمارات المستدامة فى المناطق الصناعية واللوجستية والتجارية التى يقومان بإدارتها. كما تشهد المرحلة المقبلة تكثيفًا للزيارات المتبادلة بين المنطقتين من أجل تبادل المعرفة والخبرات والرؤى، وذلك لصالح المنافع المشتركة لكلا المنطقتين.

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